Palermo On La Vardera al GdI | Legge su assunzione donne ' sfregiate' e orfani femminicidio ridotta a strumento politico; all' ARS pressappochismo e interessi ad personam

La norma 32024, proposta dal deputato La Vardera, è al centro di un acceso dibattito dopo la sua rapida approvazione e successiva decaduta. Originariamente più ampia, la legge su assunzioni di donne “sfregiate” e orfani di femminicidio è stata progressivamente ridimensionata, suscitando critiche sulla sua efficacia e sulla gestione politica. La discussione evidenzia tensioni tra finalità sociali e interessi politici, con ripercussioni sul panorama legislativo regionale.

L'esito dell'(ormai) decaduta norma 32024 continua a far discutere. Scaduta in tempi record senza estesi benefici pubblici, la norma proposta dal deputato La Vardera - pensata inizialmente con spirito più estensivo - è stata progressivamente limitata e nelle sue applicazioni, e nelle scadenze di le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento"Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere, in particolare

Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento"Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano approvò una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere e orfani di femminicidio.

