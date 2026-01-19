Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano approvò una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere e orfani di femminicidio. Tuttavia, ad oggi, molte di queste promesse sembrano rimanere sulla carta. L'onorevole Schillaci del M5S ha annunciato la disponibilità a presentare un nuovo emendamento, auspicando un concreto impegno per attuare concretamente tali agevolazioni.

Nel gennaio 2024 il Parlamento Siciliano approvava una legge volta ad agevolare il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere "sfregiate in volto" e orfani di femminicidio. Ma dopo meno di due anni dalla sua approvazione, la legge è decaduta in tempi record, dopo "periodi morti". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento"

Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento"Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere, in particolare

Leggi anche: Dieci milioni per il recupero delle Ciminiere: emendamento M5S alla legge di bilancio all’Ars

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Dalla chirurgia all’impianto cocleare, il Policlinico di Palermo cambia la rotta e riduce l’emigrazione sanitaria CLICCA PER IL VIDEO; Prezzi al consumo a Palermo a dicembre 2025: l’inflazione si ferma al +1,3%, ma il carrello della spesa corre più veloce; Palermo è un’Altalena di Moà: quando una storia d’amore svanisce in un secondo; Aeroporti, Palermo chiede di estendere la validità delle autorizzazioni ambientali: Verso nuovo Masterplan.

Fincantieri Palermo, slitta ancora il bacino da 150 mila tonnellate: arriverà nel 2029 - La consegna del bacino da 150 mila tonnellate, inizialmente prevista per il 2024, era già stata rinviata al 2026. Ora, con questo ulteriore slittamento al 2029, si rischia di compromettere ... blogsicilia.it

Palermo: slitta la consegna del bacino di Fincantieri - Posticipata al 2029 la consegna del bacino da 150 mila tonnellate di Fincantieri Palermo. L'opera, inizialmente annunciata nel 2020 dall'allora presidente Monti con data di consegna fissata al 2024, a ... rainews.it

Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento" x.com

Street Food a Bagheria Sfincione Fest (Palermo) Sicilia. #fblifestyle #streetfood #cibodistrada #palermo #sicily #sicilia #cibo #mercato #sfincione Biga Genio e Farina facebook