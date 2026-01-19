Palermo nel 2024 l' ARS promise agevolazioni in PA a orfani di femminicidio e donne sfregiate ma ad oggi la norma è carta straccia on Schillaci M5S al GdI | Pronti a nuovo emendamento
Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere, in particolare
Nel gennaio 2024 il Parlamento Siciliano approvava una legge volta ad agevolare il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere "sfregiate in volto" e orfani di femminicidio. Ma dopo meno di due anni dalla sua approvazione, la legge è decaduta in tempi record, dopo "periodi morti". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
