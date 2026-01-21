Palazzo Barbieri ingresso laterale del Comune trasformato in bivacco

A Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, si sono verificati recenti episodi di presenza di persone senza dimora che hanno trovato riparo sulle scale di un ingresso laterale. La situazione ha suscitato diverse reazioni, evidenziando una problematica sociale che richiede attenzione e interventi mirati. Questo episodio sottolinea la complessità delle questioni legate all’emergenza abitativa e alla tutela degli spazi pubblici.

Polemiche a Palazzo Barbieri, ma non in senso figurato. Il botta e risposta non ha infatti riguardato metaforicamente il Comune di Verona, ma proprio la sede del municipio in Piazza Brà, dove è stata segnalata la presenza di persone senza fissa dimora accampate proprio sulle scale di un accesso. Edificio Ater in disuso trasformato in luogo di bivacco L'ingresso del Monumento Naturale la Selva di Paliano trasformato in una discarica e "dormitorio" per tir L'ingresso del Monumento Naturale La Selva di Paliano, uno dei tesori naturalistici della regione, si presenta ormai in condizioni di degrado. Palazzo Barbieri, ingresso laterale del Comune trasformato in bivacco; Verona. Il degrado inizia all'ingresso del Municipio. Palazzo Barbieri, ingresso laterale del Comune trasformato in bivacco Padovani di Fratelli d'Italia e Urbano della Buona Destro hanno denunciato il degrado alle porte del municipio. L'amministrazione spiega l'intervento dei servizi sociali per una coppia in difficoltà ... La denuncia di Padovani: "Due persone accampate sulle scale di palazzo Barbieri"

