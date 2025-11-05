Edificio Ater in disuso trasformato in luogo di bivacco

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un edificio Ater in disuso era diventato luogo di bivacco si stranieri senza fissa dimora. La notizia è arrivata negli uffici della Questura e il 4 novembre è scattato il blitz. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova sono intervenuti all’Arcella ed hanno denunciato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Edificio Ater Disuso Trasformato