Dentro il cantiere | travi e maxi gru | Per il centenario visite guidate

Nel cuore del cantiere più chiacchierato della città, travi e maxi gru dominano il panorama. L'apertura delle visite guidate per il centenario svela i segreti di questa grande opera, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua evoluzione e sui dettagli tecnici che ne fanno un simbolo di ingegneria e innovazione.

Un siparietto tagliente accompagna l’apertura del cancello che porta alla pancia del cantiere più chiacchierato della città (e non solo). La sindaca Sara Funaro guarda verso l’alto e osserva: "La torre di Maratona si inizia a vedere.". "Manca solo l’ok della Soprintendenza per il colore", le risponde uno dei tecnici. "Di che colore la facciamo?", chiede. E dalle retrovie c’è chi ironizza: "Nero". "Non scherziamo", ribatte lei con il sorriso. Una breve parentesi pungente prima di salire i gradoni della Maratona e ritrovarsi davanti agli operai impegnati nelle lavorazioni della nuova Fiesole. E qui il clima torna subito serio: "In questo momento gli operai stanno montando l’acciaio d’armatura dei setti in cemento armato che conterranno una delle scale che porteranno alla nuova Fiesole – fa da Cicerone Luca Buzzoni, direttore tecnico del progetto per Arup – In cima alla gradinata esistente gli operai stanno movimentando uno dei casseri per realizzare il getto di una di queste pareti in cemento armato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dentro il cantiere: travi e maxi gru: "Per il centenario visite guidate"

