Inter-Kairat 2-1 le pagelle | Carlos Augusto 7 allontana la paura Pio Esposito 5,5 poco concreto Dumfries 5 corre ma sbaglia troppo
L'Inter vince 2-1 contro il Kairat ma rischia troppo contro una squadra decisamente modesta. Il risultato, però, sorride alla squadra di Chivu che fa bottino pieno nelle prime 4 partite. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Tra tutte le squadre che pensavamo avrebbero abbattuto il muro dell'Inter in questa UCL, mai avremmo detto il Kairat Almaty a San Siro. Menomale che c'ha pensato subito Carlos Augusto a risolvere la situazione.
#ChampionsLeague, dopo #InterKairet c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili
Inter-Kairat Almaty 2-1, le pagelle: Lautaro da record (7,5), Carlos Augusto (7) matchwinner. Esposito fa il lavoro sporco (6,5) - L’Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions, superando, tra una sofferenza e l'altra, anche il Kairat Almaty ... Da msn.com
Inter-Kairat Almaty 2-1, Chivu a punteggio pieno in Champions League - I nerazzurri hanno sconfitto i kazaki a San Siro nella quarta giornata della massima competizione europea ... Scrive adnkronos.com
Inter-Kairat 2-1, gol e highlights: la squadra di Chivu resta a punteggio pieno - Quarta vittoria consecutiva per l'Inter in Champions League: a San Siro i nerazzurri hanno battuto 2- Da sport.sky.it