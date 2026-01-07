Pagelle Parma Inter | Dimarco decide Pio lotta Sucic spreca!

Le pagelle di Parma-Inter analizzano le prestazioni dei protagonisti nel match valido per la 19ª giornata di Serie A al Tardini. Di seguito, i giudizi sui singoli giocatori, evidenziando i momenti chiave e le prestazioni più significative di questa partita.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Parma Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Tardini, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Parma Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 19° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Tardini. TOP a fine primo tempo: Dimarco, Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Lautaro. TOP a fine partita: Dimarco. FLOP a fine partita: Sucic. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique (Acerbi), Sucic (Barella), Calhanoglu (Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (Bonny), Pio Esposito (Thuram). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Parma Inter: Dimarco decide, Pio lotta, Sucic spreca! Leggi anche: Parma-Inter, le pagelle: Dimarco e Thuram a segno, Sucic divora due gol Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 0-2: Akanji domina, Sucic insicuro. Delusione Oristanio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada; Pagelle Serie A 2025, da Lautaro a McTominay e Svilar e Nico Paz: i migliori dell'anno, la top 11; Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli. Parma-Inter 0-2, pagelle: lampo Dimarco, Thuram letale, Akanji è un muro, Ondrejka pericoloso - Il difensore svizzero annulla Pellegrino, bene lo svedese del Parma ... sport.virgilio.it

Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco (7,5) è un cecchino. Esposito (7) lotta tantissimo, Thuram (6,5) il gol della sicurezza - 0 il Parma al Tardini e sfrutta il passo falso del Napoli per allungare a +4 sulla squadra di Conte. msn.com

Parma-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Akanji granitico (7), Dimarco apriscatole (7) e Sucic a corrente alternata (5) - L’Inter di Cristian Chivu espugna anche il Tardini di Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato e allungando in vetta alla classifica su Napoli e Milan (con una ... msn.com

Pagelle Sassuolo-Parma: Pellegrino, prova totale e crescita https://www.calciomagazine.net/pagelle-sassuolo-parma-3-gennaio-2026-237671.html_unique_id=695c69b580103 - facebook.com facebook

#SassuoloParma 1-1, le pagelle della partita di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.