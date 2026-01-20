Aspetta il giovane figlio sotto casa per aggredirlo con un bastone di legno | arrestato 67enne

Un uomo di 67 anni di Catania è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato di morte il proprio figlio di 18 anni e aver tentato di aggredirlo con un bastone di legno. L’episodio si è verificato sotto casa, in un contesto di tensione familiare. L’arresto segue numerosi precedenti penali dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse di minaccia e tentata aggressione.

La polizia ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 67 anni che, nei giorni scorsi, ha minacciato di morte il figlio diciottenne, al culmine dell'ennesima aggressione verbale.Dopo aver ricevuto offese e minacce, il giovane, fortemente impaurito, ha chiesto aiuto ai poliziotti della sala.

