Otto e Mezzo si trasferisce a Davos | Lilli Gruber conduce in diretta dal World Economic Forum nel giorno di Trump

Otto e Mezzo si sposta a Davos, dove Lilli Gruber conduce in diretta dal World Economic Forum. In questa occasione, si concentra sull'intervento di Donald Trump, offrendo un'analisi approfondita degli eventi e delle tematiche trattate durante la giornata.

Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da Davos il giorno in cui Trump interviene al World Economic Forum. In studio Marco Travaglio, Franco Bernabé, Nathalie Tocci e Lina Palmerini per analizzare gli equilibri globali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da Davos il giorno in cui Trump interviene al World Economic Forum. In studio Marco Travaglio, Franco Bernabé, Nathalie Tocci e Lina Palmerini per analizzare gli equilibri globali.

Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è FlorisLilli Gruber non condurrà Otto e Mezzo per quasi tutta la settimana, perché si trova a Davos in occasione del World Economic Forum: al suo posto Giovanni Floris ... virgilio.it

Massimo Gramellini ospite di Otto e Mezzo: “Donald Trump è un paracadute, una bella maschera che ci permette di parlare d’altro e non dei problemi italiani che ci sono, ma che abbiamo completamente dimenticato.” #trump #gramellini #ottoemezzo - facebook.com facebook