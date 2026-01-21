Ottaviano sotto controllo | sequestri di armi e droga

A Ottaviano sono stati rafforzati i controlli nel territorio, con interventi mirati che hanno portato al sequestro di armi e sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, due persone sono state denunciate, tra cui un minorenne. L’azione delle forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire attività illecite nella zona.

Intensificati i controlli a Ottaviano, sequestro di armi e droga e due persone denunciate, c'è un minorenne. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli - anche alla luce delle indicazioni fornite di recente dal Prefetto Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Movida sotto controllo: quattro denunce e sequestri di droga nel fine settimanaNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nella zona della movida, con l’obiettivo di contrastare il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Controlli tra Alessandrino e Centocelle: 7 denunce, multe a due commercianti e sequestri di armi e drogaNelle recenti operazioni tra Alessandrino e Centocelle, i carabinieri hanno denunciato sette persone, multato due commercianti e sequestrato armi e droga. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ottaviano sotto controllo: sequestri di armi e droga. Ottaviano, raid e bombe ai bancomat: vertice al castello MediceoSi riunirà oggi alle 12 a Palazzo Mediceo, a Ottaviano, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari con ... ilmattino.it Il 16 gennaio del 27 a.C. il senato conferiva a Ottaviano il titolo di Augusto. Iniziava così, secondo gli storici, l'impero romano (anche se i pieni poteri li ottenne nel 23 a.C. con la tribunicia potestas): «Il popolo con grande insistenza offrì ad Augusto la dittatura, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.