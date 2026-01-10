Movida sotto controllo | quattro denunce e sequestri di droga nel fine settimana

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nella zona della movida, con l’obiettivo di contrastare il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono state denunciate quattro persone e sequestrate diverse quantità di droga. I servizi proseguono per garantire maggiore sicurezza e prevenire comportamenti illeciti nelle aree di maggiore aggregazione giovanile.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, finalizzati a prevenire e reprimere i reati connessi al fenomeno della "movida", in particolare l'uso e la detenzione di sostanze stupefacenti e l'abuso di.

Movida sotto controllo: 4 denunce tra Colleferro e Valmontone per droga, alcol e false generalità - Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro volti a prevenire e ...