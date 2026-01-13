Romanzi da premio e narrativa contemporanea un focus sullo stato della letteratura con Marino Biondi

Il ciclo di conferenze “La civiltà del leggere – Perché le storie ci aiutano a vivere”, curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze per gli Amici della Biblioteca Malatestiana, offre un approfondimento sulla narrativa contemporanea e sui romanzi premiati. Un’occasione per riflettere sul ruolo della letteratura odierna e sul suo impatto sulla nostra vita quotidiana, attraverso un’analisi critica e attenta allo stato attuale della letteratura.

