Durante la recente edizione di Vicenzaoro, sono stati numerosi i buyer e i clienti presenti, tuttavia, le sfide legate ai dazi e ai prezzi rendono incerto il risultato in termini di ordini. La manifestazione ha attirato attenzione, ma resta da vedere se questa partecipazione si tradurrà in un reale impulso per le aziende aretine nel breve termine.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Buyer e clienti non sono mancati, ma è difficile in questo momento dire se le presenze registrate nella cinque giorni di Vicenzaoro si trasformeranno in ordinativi e in ossigeno per le aziende aretine. Si è chiusa ieri la fiera di riferimento per il settore gioielleria e oreficeria. Giunta alla sua 72esima edizione, ha registrato la partecipazione di circa 1.300 espositori di cui oltre 700 imprese del gioiello made in Italy. Seicento operatori provenienti da 35 diversi paesi del mondo, con le maggiori presenze da Turchia, Hong Kong, Thailandia, Germania, Belgio, Spagna e India. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro, pochi ordini in valigia, Parrini: «Tanti buyer ma pesano dazi e prezzi»

Leggi anche: Un anno sotto i riflettori: "Consumi ed export. Pesano guerre e dazi. Ma l’occupazione sale"

L’export senese va male. America ancora il primo mercato ma pesano i dazi del 15%Le esportazioni della provincia di Siena nel terzo trimestre del 2025 mostrano una flessione, con l'America ancora al primo posto tra i mercati di sbocco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L’irresistibile ascesa dell’oro in Veneto nel 2023: «Spinta su ordini e fatturati»Con un gioco di parole si potrebbe dire che si chiude un altro anno d’oro per il mercato orafo, settore ha nel Vicentino una delle sue capitali. Un ruolo di non poco conto lo ha giocato il prezzo ... corrieredelveneto.corriere.it

Ma sbaglio rispetto a deliveroo glovo ha pochi ordini facebook