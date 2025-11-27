Un anno sotto i riflettori | Consumi ed export Pesano guerre e dazi Ma l’occupazione sale

di Rossella Conte FIRENZE Il 2025 si chiude in un clima di incertezza internazionale che pesa sull’economia italiana e toscana. Tra tensioni geopolitiche, guerre in corso e nuove politiche commerciali degli Stati Uniti, la crescita rallenta ma non si ferma. A tracciare il bilancio e le prospettive per il prossimo anno è Nicola Sciclone, direttore di Irpet Toscana, l’Istituto regionale per la programmazione economica. Direttore, come si presenta il quadro economico nel 2025? "Il 2025 è stato contrassegnato da forti incertezze geopolitiche e da conflitti che pesano sull’economia italiana e toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it