Le esportazioni della provincia di Siena nel terzo trimestre del 2025 mostrano una flessione, con l'America ancora al primo posto tra i mercati di sbocco. Tuttavia, i dazi del 15% incidono negativamente sulle vendite, evidenziando una difficile congiuntura per il settore esportativo locale.

Non è un fulmine a ciel sereno il dato sul calo delle esportazioni in provincia di Siena nel periodo luglio-settembre 2025. Il -2,4% conferma il rallentamento evidenziato in maniera più marcata nei precedenti trimestri, portando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a circa 3,3 miliardi di euro, -13,5% sullo stesso periodo del 2024. Rispetto al primo semestre dell’anno che aveva evidenziato una contrazione del -25,1% la contrazione è stata però quasi dimezzata. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il presidente della Camera di Commercio di Siena Massimo Guasconi. "Nonostante la performance negativa, Siena mantiene il quarto posto nella graduatoria regionale delle provincie più esportatrici, dietro a Firenze, Arezzo e Lucca. Lanazione.it

L’export senese va male. America ancora il primo mercato ma pesano i dazi del 15% - Variazioni negative in quasi tutti i comparti e sul vino si temono peggioramenti nei prossimi mesi. msn.com