ChatGPT introduce la pubblicità | ecco chi sarà coinvolto nel test di OpenAI

OpenAI conferma l'arrivo degli annunci. Dopo settimane di speculazioni, OpenAI ha ufficialmente annunciato l'arrivo della pubblicità su ChatGPT. La società ha comunicato che nelle prossime settimane negli Stati Uniti partirà una fase di test, ma non tutti gli utenti saranno interessati. I banner sponsorizzati appariranno solo su ChatGPT Free e ChatGPT Go, la versione a pagamento più economica lanciata ad agosto 2025, mentre gli utenti dei piani Plus, Pro, Business ed Enterprise continueranno a navigare senza annunci. Contrariamente a quanto ipotizzato in passato, i contenuti sponsorizzati non saranno inseriti nelle risposte del chatbot, ma saranno separati e visibili solo nelle versioni più economiche.

