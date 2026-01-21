Omicidio di Abanoub Youssef secondo l' autopsia Zouhair Atif gli avrebbe trafitto fegato milza e polmone

Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Abanoub Youssef, vittima di un omicidio avvenuto per ferite da arma bianca. Secondo Zouhair Atif, che ha confessato l'aggressione, sono state riscontrate ferite a fegato, milza e polmone. L'indagine prosegue per chiarire le dinamiche e le motivazioni di questo tragico episodio.

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Abanoub Youssef, accoltellato a morte da Zouhair Atif. Il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha parlato di “quadro ben definito” mentre i primi riscontri sull’esame eseguito sul 18enne avrebbero chiarito come la lama abbia trafitto fegato, milza e polmone, provocando un’emorragia e quindi l’arresto cardiaco. Omicidio di Abanoub Youssef: le ultime È stata eseguita nella giornata del 21 gennaio l’autopsia sul corpo di Abanoub Youssef, il ragazzo di 18 anni morto a La Spezia dopo esser stato accoltellato da Zouhair Atif, suo compagno di scuola. L’analisi è stata condotta dal professore Francesco Ventura che, uscendo dell’istituto, ha parlato di un “quadro ben definito”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

#LaSpezia Resta in carcere Zohair Atif, il 19enne che ha accoltellato, uccidendolo, il coetaneo Youssef Abanoub, a scuola. L'accusa è omicidio aggravato da futili motivi. "Chiedo scusa alla famiglia di Aba" dice il padre di Atif ai microfoni dell’inviata #GR1@ep - facebook.com facebook

