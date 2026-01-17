Omicidio Abanoub Youssef Zouhair Atif girava sempre armato andava fermato prima

Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è al centro delle indagini relative all’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi Chiodo di Spezia. La polizia e la Procura stanno approfondendo i fatti, con l’obiettivo di chiarire le circostanze e i motivi dell’accaduto. Atif, noto per essere spesso armato, avrebbe dovuto essere fermato prima. Le indagini continuano per fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’episodio.

Zouhair Atif ha 19 anni ed è cittadino marocchino. La polizia e la Procura di Spezia indagano sull'omicidio avvenuto nell'istituto Einaudi Chiodo. « Volevo ucciderlo, non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza», ha spiegato dopo aver colpito con il coltello Abanoub Youssef. Atif si è portato il coltello da casa, e per questo gli inquirenti stanno valutando se contestare la premeditazione. Mentre nelle chat delle scuole si parla di una promessa di Atif a Youssef: «Ora ti sistemo io». L'accoltellamento. Il pm Giacomo Gustavino invierà oggi gli atti d'indagine al gip per la convalida dell'arresto.

La Spezia, morto il 19enne accoltellato a scuola: fermato Zouhair Atif. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore. Ipotesi lite per motivi sentimentali - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola.

#LaSpezia Non ce l'ha fatta Youssef Abanoub, lo studente 18enne accoltellato da un coetaneo in un istituto tecnico. L'aggressore è in carcere, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione per aver portato il coltello da casa. Il movente sarebbe la gelosia.

È morto il diciottenne accoltellato stamattina da un compagno all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Youssef Abanoub, italiano di origine egiziana.

