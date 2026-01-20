L’ex ragazza di Zouhair Atif, l’autore dell’omicidio di Youssef Abanoub a La Spezia, rivela dettagli sulla sua ossessione. Queste testimonianze offrono un quadro più chiaro sulle motivazioni e sui comportamenti dell’individuo coinvolto, contribuendo a comprendere meglio la vicenda. La situazione evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di comportamenti ossessivi e di approfondire le dinamiche che possono portare a situazioni così gravi.

La ex fidanzata di Zouhair Atif ha parlato del rapporto di conoscenza con Youssef Abanoub. In una lunga intervista la giovane spezzina ha ricostruito le terribili ore del delitto avvenuto nell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La ragazza non riesce a credere che la lite sfociata nell’omicidio sia partita da una foto risalente alla terza elementare. Le parole dell’ex fidanzata di Zouhair Atif La gelosia di Zouhair Atif nei suoi confronti Perché Youssef Abanoub aveva chiesto quella foto di classe “Ha bussato in classe e sono uscita, aveva ancora il coltello in mano” Le parole dell’ex fidanzata di Zouhair Atif “Avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico”, ha detto S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Youssef Abanoub ucciso a scuola da Zouhair Atif, le rivelazioni dell'ex ragazza del killer: "Era ossessionato"

18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza”Un giovane egiziano di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato accoltellato a La Spezia da un 19enne marocchino, Zouhair Atif.

Omicidio Abanoub Youssef, Zouhair Atif «girava sempre armato, andava fermato prima»Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è al centro delle indagini relative all’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi Chiodo di Spezia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere; Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 18 anni. Delitto per gelosia; Chi era Abu, il 19enne accoltellato a morte dal compagno di scuola. Buoni voti, solare. Era un bravo ragazzo.

La Spezia, giovedì il funerale dello studente ucciso a scuola - Giovedì alla Spezia il funerale di Youssef Abanoub, lo studente ucciso a scuola. Esequie in Cattedrale e proclamazione del lutto cittadino. ligurianotizie.it

Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere - L'omicida è un altro studente di 18 anni, che ammette: «L'ho colpito per quelle fotografie scambiate con lei». Disposta l'ispezione dell'istituto Chiodo ... avvenire.it

Radio1 Rai. . #LaSpezia Resta in carcere Zohair Atif, il 19enne che ha accoltellato, uccidendolo, il coetaneo Youssef Abanoub, a scuola. L'accusa è omicidio aggravato da futili motivi. "Chiedo scusa alla famiglia di Aba" dice il padre di Atif ai microfoni dell’invi - facebook.com facebook

#LaSpezia Resta in carcere Zohair Atif, il 19enne che ha accoltellato, uccidendolo, il coetaneo Youssef Abanoub, a scuola. L'accusa è omicidio aggravato da futili motivi. "Chiedo scusa alla famiglia di Aba" dice il padre di Atif ai microfoni dell’inviata #GR1 @el x.com