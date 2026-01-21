Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia l’autopsia | accoltellato da Zouhair Atif con 1 solo colpo mortale a fegato diaframma e polmone

L’autopsia su Abanoub Youssef, ucciso a La Spezia, ha evidenziato un colpo letale inferto da Zouhair Atif, che avrebbe colpito il fegato, il diaframma e il polmone. Secondo il medico legale, è ancora presto per chiarire se l’intenzione fosse di colpire alla gamba o al torace, considerando la versione fornita da Atif e il movimento della vittima. La vicenda resta in fase di approfondimento investigativo.

Secondo quanto riferito dal medico legale, è ancora troppo presto per stabilire con certezza se Atif, come da lui stesso dichiarato davanti alla gip Marinella Acerbi, intendesse colpire Youssef alla gamba, colpendolo invece al torace a seguito di un presunto movimento della vittima L'autopsia.

