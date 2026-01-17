18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia 19enne marocchino Zouhair Atif | Volevo ucciderlo ha postato foto con mia ragazza

Un giovane egiziano di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato accoltellato a La Spezia da un 19enne marocchino, Zouhair Atif. Quest’ultimo, fermato immediatamente, avrebbe confessato di aver agito con l’intenzione di uccidere, motivata dal fatto che la vittima aveva pubblicato foto con la sua ragazza. L’episodio è attualmente sotto indagine, mentre si cercano di chiarire le dinamiche e i motivi dell’aggressione.

Zouhair Atif, fermato subito dopo l’aggressione, avrebbe ammesso le proprie intenzioni davanti agli inquirenti: "Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza" In merito all’omicidio di Youssef Abanoub, 18enne egiziano accoltellato all’interno dell’Istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia, emergono nuovi elementi sul presunto movente del delitto. Per l’aggressione mortale è stato arrestato Zouhair Atif, 19enne marocchino residente ad Arcola e studente della stessa scuola. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, alla base del gesto ci sarebbe una foto con una ragazza pubblicata sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

