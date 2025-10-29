Terzo settore a Napoli Semi di Bene | oltre 50mila euro da Unicredit e Csv

Con il  bando “Semi di Bene ”,  UniCredit e Csv Napoli Ets  rafforzano il legame tra  finanza, solidarietà e sviluppo territoriale, investendo oltre 50mila euro in quattro progetti che incarnano l’anima più vitale del  Terzo Settore  partenopeo. L’iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova stagione di programmazione sociale e civica nell’area metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di  generare impatto, sostenibilità e reti di comunità durature. A ricevere il sostegno sono  quattro realtà  che raccontano, in modi diversi, il desiderio di  riscatto e innovazione civile  del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

