Unicredit con Csv Napoli investe oltre 50mila euro nel futuro del terzo settore

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Con il bando 'Semi di Bene', Unicredit e Csv Napoli ets rafforzano il legame tra finanza, solidarietà e sviluppo territoriale, investendo oltre 50mila euro in quattro progetti che incarnano l'anima più vitale del Terzo settore partenopeo. L'iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova stagione di programmazione sociale e civica nell’area . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

unicredit csv napoli investeUnicredit, con Csv Napoli investe oltre 50mila euro nel futuro del terzo settore - Quattro i progetti sociali finanziati nell'area metropolitana di Napoli tra salute, ambiente e partecipazione civica ... Riporta adnkronos.com

Parte da Napoli il bando solidale di UniCredit e Csv per volontariato e reti sociali - Arriva a Napoli il bando “Semi di Bene”, nato da un accordo quadro tra UniCredit e CSVnet - Secondo ilmattino.it

Bando solidale per sostenere il volontariato e le reti sociali - Arriva a Napoli il bando "Semi di Bene", nato da un accordo quadro tra UniCredit e CSVnet - ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Unicredit Csv Napoli Investe