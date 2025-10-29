Unicredit con Csv Napoli investe oltre 50mila euro nel futuro del terzo settore

(Adnkronos) – Con il bando 'Semi di Bene', Unicredit e Csv Napoli ets rafforzano il legame tra finanza, solidarietà e sviluppo territoriale, investendo oltre 50mila euro in quattro progetti che incarnano l'anima più vitale del Terzo settore partenopeo. L'iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova stagione di programmazione sociale e civica nell’area . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Napoli Est e Bonifiche: Allerta confermata! Subito trasparenza e presìdi antimafia. ?L'arresto per tentata estorsione sul subappalto amianto all'ex raffineria Q8 (affare da 150 Milioni di euro) conferma i timori della nostra interrogazione parlamentare sul SIN di N Vai su Facebook

