Nuovo Tardini Guerra | In attesa della variante avanti con l’ipotesi del cantiere a fasi

Il progetto del nuovo stadio Tardini è attualmente in fase di attesa, con l’ipotesi di procedere in più fasi di cantiere. Il sindaco Michele Guerra, intervenuto a Parma Europa, ha aggiornato sulla situazione, spiegando che l’iter si è momentaneamente fermato a causa della richiesta del Parma di sospendere la Conferenza dei servizi, in attesa di una possibile variante. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che dipenderanno dagli sviluppi futuri.

Il progetto del nuovo stadio Tardini resta in una fase di attesa. A fare il punto è stato il sindaco Michele Guerra, intervenuto a Parma Europa, talk show politico e d'attualità in onda su 12TvParma spiegando che l'iter si è fermato dopo la richiesta del Parma di sospendere la Conferenza dei servizi, in attesa di una possibile variante.

