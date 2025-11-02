Centro per l’autismo avanti con la variante
Nel consiglio comunale di giovedì saranno in aula anche le famiglie che aspettano da anni la realizzazione del centro diurno per l’autismo. La seduta voterà la variante urbanistica, per trasformare da uso agricolo a uso socio sanitario un’area di via Fonte San Pietro di proprietà del Paolo Ricci. L’istituto si è intestato il progetto, per il quale ha presentato nel gennaio 2021 la richiesta di modifica del Piano regolatore. Un percorso su cui si è inserita una iniziativa di Fratelli d’Italia, che ha proposto di affidare a Luigi Lucentini (Civitanova 2000) la costruzione del centro, per poi donarlo alla città al posto del tunnel previsto nella convenzione urbanistica per la lottizzazione ex Cecchetti e non più realizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il nuovo Centro per l’autismo di Pesaro sorgerà all’ex nido Alberone di Soria. L’Ast ha già dato l’ok preventivo al progetto presentato dal Comune, che punta a concludere l’iter entro gennaio 2026. Vai su Facebook
"Centro per l’autismo, avanti con la variante" - L’assessore Carassai difende il progetto del Paolo Ricci e ribatte a Fdi: "Non è vero che la proposta Lucentini avrebbe tempi più brevi" ... Si legge su msn.com
Centro per l’autismo, avanti all’ex Cecchetti - I vertici di FdI e il gruppo consiliare hanno incontrato l’imprenditore di Civitanova 2000, titolare delle concessioni edilizie sull’area ... Si legge su msn.com