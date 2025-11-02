Centro per l’autismo avanti con la variante

Nel consiglio comunale di giovedì saranno in aula anche le famiglie che aspettano da anni la realizzazione del centro diurno per l’autismo. La seduta voterà la variante urbanistica, per trasformare da uso agricolo a uso socio sanitario un’area di via Fonte San Pietro di proprietà del Paolo Ricci. L’istituto si è intestato il progetto, per il quale ha presentato nel gennaio 2021 la richiesta di modifica del Piano regolatore. Un percorso su cui si è inserita una iniziativa di Fratelli d’Italia, che ha proposto di affidare a Luigi Lucentini (Civitanova 2000) la costruzione del centro, per poi donarlo alla città al posto del tunnel previsto nella convenzione urbanistica per la lottizzazione ex Cecchetti e non più realizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

