Krause a giorni a Parma | attesa anche la variante per il nuovo Tardini
Il presidente del Parma Kyle Krause è atteso a Parma nei prossimi giorni. L’imprenditore americano dovrebbe arrivare nella settimana che porta alla partita con il Pisa, in calendario per lunedì 8 dicembre alle 15. Il derby a stelle e strisce con il patron dei toscani, Alexander Knaster, sarà pure. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tutto fatto per Cuesta al Parma: ecco il messaggio di Krause sui social, in attesa dell'annuncio - Carlos Cuesta, 29enne assistente di Arteta all'Arsenal, sarà il nuovo allenatore del club emiliano. Da tuttomercatoweb.com
Parma, perché Krause ha deciso di fare Cuesta scommessa - Il 24 agosto, quando scatterà il massimo campionato, Cuesta risulterà il secondo allenatore più giovane nell'intera storia del torneo. Si legge su corrieredellosport.it
Parma, Krause preannuncia l'arrivo di Ndiaye: a breve l'ufficialità del senegalese - Tornano le consuete e ormai famosissime bandierine del presidente Kyle Krause, grandi protagoniste delle ultime sessioni di mercato del Parma. Come scrive tuttomercatoweb.com