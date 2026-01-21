Nuovo regalo agli antagonisti sfrattati Dopo l' assemblea con ospite Brahim Baya Askatasuna prepara la festa all' università di Torino per rilanciare l' evento del 31

Dopo l’assemblea con Brahim Baya, Askatasuna annuncia una nuova iniziativa all’università di Torino, in risposta alle recenti tensioni legate allo sgombero di Corso Regina Margherita. L’obiettivo è promuovere un momento di confronto e solidarietà, rafforzando il senso di comunità tra gli antagonisti e sostenendo il diritto a spazi pubblici e autogestiti. L’evento del 31 rappresenta un passo importante nel rilancio delle attività e del protagonismo studentesco.

A Torino «si sta trasformando l'università pubblica in una succursale di Askatasuna». A distanza di pochi giorni dall'assemblea svoltasi al Campus Einaudi, gli orfani dello stabile sgomberato di Corso Regina Margherita 47 tornano a reclamare nuovi spazi per organizzarsi. E il rettorato continua la caritatevole concessione. «Venerdì- si legge in un comunicato del collettivo universitario autonomo- vi aspettiamo dalle 20 a Palazzo Nuovo (storica sede dell'ateneo torinese ndr) per un evento di musica e socialità per la campagna Aska è la mia città! Creiamo spazi in cui la musica sia strumento di incontro, partecipazione e relazione, fuori dalle logiche del consumo e del profitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuovo regalo agli antagonisti sfrattati. Dopo l'assemblea con ospite Brahim Baya Askatasuna prepara la festa all'università di Torino per rilanciare l'evento del 31 Dieci, 100, 1000 Askatasuna contro il governo. La lezione di odio dell’imam Baya all’università di TorinoL’articolo analizza le dichiarazioni di imam Baya durante un evento all’università di Torino, promosso da Askatasuna, movimento noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo. Askatasuna, brusco risveglio per gli antagonisti a Torino: sgomberato il centro sociale dopo le perquisizioniUn colpo duro per gli attivisti di Askatasuna a Torino, con lo sgombero del centro sociale seguito alle recenti perquisizioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Nuovo regalo agli antagonisti sfrattati. Dopo l'assemblea con ospite Brahim Baya Askatasuna prepara la festa all'università di Torino per rilanciare l'evento del 31A Torino «si sta trasformando l’università pubblica in una succursale di Askatasuna». A distanza di pochi giorni ... msn.com Giulia Stabile è volata a Barcellona, la sua città natale, e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look. Per lei nuovo regalo, un nuovo piercing - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.