Dieci 100 1000 Askatasuna contro il governo La lezione di odio dell’imam Baya all’università di Torino

L’articolo analizza le dichiarazioni di imam Baya durante un evento all’università di Torino, promosso da Askatasuna, movimento noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo. Viene evidenziato come alcuni ospiti e testimonial partecipino a iniziative che, secondo le autorità, promuovono un messaggio di odio e di insubordinazione. La vicenda solleva questioni sulla collaborazione tra ambienti accademici e soggetti con posizioni contro lo Stato.

Nessun dubbio sui testimonial (cattivi maestri) dei bravi ragazzi di Askatasuna. Se ci fossero dubbi basta dare un’occhiata agli ospiti della chiamata alle armi del centro sociale torinese contro il governo per “riprendersi la città” che si è tenuta in un’aula dell’ateneo del capoluogo piemontese. Ad aizzare la platea di studenti c’è anche Brahim Baya, predicatore di odio amico di Hannoun, in prigione con l’accusa di finanziamento ad Hamas. Fieramente anti-meloniano, tanto da improvvisarsi giurista e invitare via social gli islamici a votare no al referendum, ha attaccato gli sgomberi e le indagini sul terrorismo del governo ‘islamofobico’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dieci, 100, 1000 Askatasuna contro il governo. La lezione di odio dell’imam Baya all’università di Torino L'imam Baya guida la rivolta contro il governo: le pericolose alleanze con Askatasuna e collettiviL'imam Baya si distingue come figura centrale nelle recenti tensioni politiche, guidando una rivolta che coinvolge gruppi con alleanze rischiose. L’Università di Torino regala un’aula ai senzatetto di Askatasuna in lotta contro il governo “nemico del popolo”L’Università di Torino ha messo a disposizione un’aula per l’organizzazione di un convegno promosso da Askatasuna, gruppo attivo nella lotta contro le politiche del governo Meloni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Dieci, 100, 1000 Askatasuna contro il governo. La lezione di odio dell'imam Baya all'università di Torino. Il 18 dicembre è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino. Un'operazione di polizia che continua ancora oggi, con controlli, posti di blocco che stanno militarizzando la vita del quartiere Vanchiglia. E' di ieri la notizia, sempre a Torino, di 13 m - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.