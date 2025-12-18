Askatasuna brusco risveglio per gli antagonisti a Torino | sgomberato il centro sociale dopo le perquisizioni

Un colpo duro per gli attivisti di Askatasuna a Torino, con lo sgombero del centro sociale seguito alle recenti perquisizioni. Un intervento che ha segnato un brusco risveglio per chi si schiera contro le istituzioni, lasciando un'impronta forte nel panorama locale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e lotta, evidenziando le sfide e le reazioni di un movimento radicato nella città.

Brusco risveglio per i militanti di Askatasuna a Torino, che hanno affrontato le perquisizioni e il conseguente sgombero della Polizia nel centro sociale. Gli agenti hanno anche investigato nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al gruppo antagonista. A quanto pare, l'operazione farebbe parte di un filone d'inchiesta sui recenti disordini avvenuti nel capoluogo piemontese, a seguito di alcune manifestazioni pro-Pal. In particolare, le indagini si concentrerebbero sui disordini che hanno coinvolto le Ogr (Officine grandi riparazioni ndr ), Leonardo e l'assalto a La Stampa. Sui social vicini al centro sociale c'è chi ha dato l'allarme, invitando i sostenitori a recarsi sul posto: "Ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l'Aska e a bloccare le vie limitrofe.

