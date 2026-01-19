Furto al liceo Michelangiolo rubate decine di computer

Nella notte tra venerdì e sabato, il liceo Michelangiolo di Firenze è stato teatro di un furto, con decine di computer sottratti dai locali scolastici. I malviventi sono entrati rompendo un vetro di una finestra, entrando all’interno dell’edificio. L’episodio ha causato preoccupazione tra studenti, insegnanti e la comunità locale, che si è rivolta alle autorità per fare luce sull’accaduto.

Decine di computer rubati al liceo ginnasio Michelangiolo di via della Colonna, a Firenze. Malviventi si sono introdotti dentro la scuola nella notte tra venerdì e sabato, riuscendo ad entrare dopo avere rotto il vetro di una finestra. I computer portati via sarebbero almeno trenta.Il primo a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Furto al liceo Michelangiolo, rubati decine di computer

Nella notte tra venerdì e sabato, il liceo Michelangiolo di Firenze è stato teatro di un furto che ha coinvolto decine di computer. I malviventi sono penetrati nell’edificio, rompendo una finestra, e hanno portato via apparecchiature elettroniche. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico, che ora chiedono maggiori misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.

Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notte

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il Mossotti di Novara è stato teatro di un furto di numerosi computer Chromebook. Il personale scolastico ha scoperto l’accaduto all’apertura delle aule, trovando i carrelli contenenti i dispositivi vuoti. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attrezzature scolastiche e sul rischio di furti nelle strutture educative. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ladri al liceo Michelangiolo: rubati 30 pc - Il furto è stato messo a segno la notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. gonews.it