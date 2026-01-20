Spagna disastro ferroviario | Re Filippo e la Regina Letizia in visita ad Adamuz

In seguito al recente disastro ferroviario in Spagna, il re Filippo e la regina Letizia hanno visitato Adamuz, esprimendo vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. L’evento ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra la popolazione, con un’atmosfera di rispetto e solidarietà. La visita reale sottolinea l’importanza di affrontare insieme questa tragedia e di sostenere chi è stato colpito.

Desolazione, angoscia e sconcerto. All’indomani del disastro ferroviario è questa l’atmosfera che si respira, dopo due notti di “profondo dolore“, come l’ha descritta il premier Pedro Sanchez. La Spagna si è svegliata in stato di shock generale e diffuso per un disastro ferroviario che purtroppo ha segnato la storia del Paese. Un dramma senza precedenti che ha sconvolto l’intero Paese, e lasciato nel tragedia Adamuz, il paesino della provincia andalusa di Cordova, dove si è consumata la strage. Un bilancio morti arrivato a 41 morti accertate e che purtroppo è destinato a salire. Da quanto riferito da El Pais citando fonti dei soccorritori intervenuti, sono invece 122, 117 adulti e cinque bambini tutti identificati, i feriti che sono stati curati, come hanno dichiarato fonti del governo andaluso a El Mundo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Disastro ferroviario in Spagna: decine di morti nello scontro fra treni ad alta velocità sulla linea Madrid-AndalusiaIl 18 gennaio 2026, sulla linea Madrid-Andalusia, si è verificato un grave incidente ferroviario con lo scontro tra due treni ad alta velocità.

