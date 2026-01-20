Disastro ferroviario in Spagna sono 41 le vittime accertate Reali di Spagna in visita sul luogo Nel Paese è lutto nazionale

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, vicino Cordova, in Andalusia, coinvolgendo due treni dell'Alta velocità. Attualmente si registrano 41 vittime ufficiali, mentre le autorità proseguono le indagini. Reali di Spagna si sono recati sul luogo della tragedia, mentre il Paese ha proclamato il lutto nazionale. I dati restano provvisori e la situazione è ancora sotto controllo.

Sono ancora provvisori i numeri della tragedia in Andalusia, dove si sono scontrati due treni dell'Alta velocità ad Adamuz, vicino Cordova. Tre vagoni sono deragliati e finiti in un terrapieno. E' salito a 41 il numero delle vittime accertate dell'incidente ferroviario. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente. Sono attualmente 41 le persone ricoverate in ospedale, tra le quali 4 bambini, 12 in terapia intensiva, secondo l'ultimo bilancio delle forze di polizia, che tuttavia potrebbe aumentare. Sono state complessivamente 43 le denunce di familiari di persone che risultano disperse nella sciagura ferroviaria, ha confermato il ministero dell'Interno, Fernando Grande Marlaska. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Spagna, disastro ferroviario a Cordova: i morti sono almeno 40, si indaga sul giunto saltatoUn grave incidente ferroviario si è verificato a Córdoba, in Spagna, causando almeno 40 vittime.

Spagna, disastro ferroviario: Re Filippo e la Regina Letizia in visita ad AdamuzIn seguito al recente disastro ferroviario in Spagna, il re Filippo e la regina Letizia hanno visitato Adamuz, esprimendo vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

