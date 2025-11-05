Storia dell’emigrazione italiana | come insegnarla Le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri, invita le scuole a riflettere sulla storia dell’emigrazione italiana e a renderla parte integrante dei percorsi didattici dell’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Curiosità, storie e guide di New York: le migliori pizzerie storiche nate da immigrati italiani Prima ancora che diventasse un simbolo mondiale, la pizza newyorkese è stata una storia di emigrazione. Sono stati gli italiani arrivati a New York tra fine Ottocento e in - facebook.com Vai su Facebook

Ciak si insegna, di Fumagalli e Guidoni per insegnare letteratura, storia, geografia (e non solo) attraverso i film - Usare i film per spiegare italiano, storia e geografia senza annoiarsi né annoiare gli studenti”, 16,00 €, di Claudia Fumagalli e Giovanna Gu ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Giacinto Gimma, l'autore della prima storia della letteratura italiana - Tanti baresi e non solo camminano ogni giorno lungo quella strada, ma pochissimi conoscono la storia del grande studioso a cui è dedicata, l’abate Giacinto Gimma: colui che scrisse la prima storia ... Come scrive rainews.it

Mattarella: Storia dell'emigrazione italiana è parte essenziale della nostra identità nazionale - Roma, 23 giugno 2025 “La storia dell'emigrazione italiana è parte essenziale della nostra identità nazionale. video.corriere.it scrive