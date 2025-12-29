Nuovi Giochi della Gioventù 2025 26 | le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM Dal 20 gennaio aperte le iscrizioni

È stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente le indicazioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26. Le iscrizioni sono aperte dal 20 gennaio, offrendo alle scuole le informazioni necessarie per partecipare all’iniziativa. Qui di seguito, vengono riassunti i punti salienti e le istruzioni ufficiali per una corretta gestione delle iscrizioni e delle attività.

