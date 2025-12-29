Nuovi Giochi della Gioventù 2025 26 | le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM Dal 20 gennaio aperte le iscrizioni
È stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente le indicazioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26. Le iscrizioni sono aperte dal 20 gennaio, offrendo alle scuole le informazioni necessarie per partecipare all’iniziativa. Qui di seguito, vengono riassunti i punti salienti e le istruzioni ufficiali per una corretta gestione delle iscrizioni e delle attività.
È disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno scolastico 20252026. Si tratta del primo anno pienamente attuativo dopo la sperimentazione biennale. L'articolo Nuovi Giochi della Gioventù 202526: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Dal 20 gennaio aperte le iscrizioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
