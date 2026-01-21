Notte della Taranta Ermal Meta sarà maestro concertatore dell' edizione 2026

Ermal Meta sarà il maestro concertatore della Notte della Taranta 2026. Dopo il suo ritorno a Sanremo, questa nuova collaborazione rappresenta un'importante occasione per valorizzare la tradizione musicale italiana. L'evento, in programma nel 2026, si inserisce nel solco di un percorso di promozione culturale e musicale, unendo artisti e pubblico in un momento di condivisione e scoperta delle radici musicali del Sud Italia.

Non solo il ritorno a Sanremo, tra poche settimane. Ermal Meta sarà anche il maestro concertatore dell'edizione 2026 della Notte della Taranta. L'artista, nato in Albania e cresciuto a Bari, città in cui è arrivato all'età di 13 anni, come riporta l'Ansa, è stato scelto dalla fondazione per.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta torna in gara dopo 5 anni Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellinaErmal Meta torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Notte della Taranta, Ermal Meta tra gli ospiti del concertone 2025 Ermal Meta guiderà la Notte della Taranta 2026 come maestro concertatoreErmal Meta guiderà il Concertone 2026 de La Notte della Taranta: in programma un'edizione all'insegna dell'inclusività e della contaminazione musicale ... it.blastingnews.com Ermal Meta Maestro concertatore della 29ma edizione de La Notte della TarantaE' stato protagonista di uno dei momenti più intensi dell’edizione 2025 del Concertone, proponendo sul palcoscenico il brano Lule Lule ... leccenews24.it La 29sima edizione della Notte della Taranta affida il timone del suo viaggio musicale a Ermal Meta, come Maestro Concertatore. “È una grande emozione sapere di far parte di una tradizione così profonda – dichiara il cantautore– È anche una grande respon - facebook.com facebook Ermal Meta maestro concertatore della Notte della Taranta 2026: il Mediterraneo come racconto, non come confine x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.