Furto a casa di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, squadra che milita in Serie A. I ladri sono entrati nella villa del calciatore, che si trova nel Modenese, mentre lui era impegnato nella sfida contro il Pisa la sera del 24 novembre. Durante l'effrazione, nell'abitazione c'erano i figli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I ladri nella villa di Pinamonti, bottino da migliaia di euro: "In casa c'erano i miei figli con la babysitter"

