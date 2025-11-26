I ladri nella villa di Pinamonti bottino da migliaia di euro | In casa c' erano i miei figli con la babysitter

Furto a casa di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, squadra che milita in Serie A. I ladri sono entrati nella villa del calciatore, che si trova nel Modenese, mentre lui era impegnato nella sfida contro il Pisa la sera del 24 novembre. Durante l'effrazione, nell'abitazione c'erano i figli. 🔗 Leggi su Today.it

