Sul calciomercato del Milan si intensificano le voci riguardanti Norton-Cuffy, con l’ipotesi di un addio al Genoa. Nel frattempo, si fanno avanti anche altre big della Serie A, come Juventus e Inter, che potrebbero muoversi sul mercato per rafforzare le proprie fasce laterali. La situazione rimane da monitorare attentamente nelle prossime settimane.

Dzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Yildiz supera Yamal! Ecco la classifica dei migliori Under 22 secondo il CIES Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A! Juve e Inter avvisate

Norton Cuffy Juve, ecco la richiesta del Genoa. E può scatenarsi un’asta con un’altra big di Serie AIl Genoa ha comunicato il prezzo del cartellino di Norton Cuffy, giovane esterno inglese seguito anche dalla Juventus.

Mercato Inter, bomba di Repubblica: Marotta sfida una big di Serie A per Norton-Cuffy. La posizione del GenoaSecondo quanto riportato da Repubblica, l'Inter avrebbe avviato trattative per Norton-Cuffy del Genoa, affrontando anche la concorrenza di altre big di Serie A, tra cui la Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Genoa, De Rossi: Norton-Cuffy non era al meglio; Perché Norton-Cuffy non gioca Parma-Genoa: infortunio, scelta tecnica o mercato?; Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio; Parma-Genoa finisce 0-0. De Rossi: Questa squadra ha coraggio, potevamo vincere.

Mercato Juve: Mingueza in pole, occhi anche su Norton-CuffyLa Juve è alla ricerca di un terzino destro e Mingueza è il nome in pole, ma non è facile. L'alternativa è Norton-Cuffy ... europacalcio.it

Calciomercato Juventus News/ Norton-Cuffy si avvicina, Paratici propone scambio per David (20 gennaio 2026)Il calciomercato Juventus ha definitivamente aperto alla cessione di Jonathan David, nel frattempo si avvicina l'arrivo di Brooke Norton-Cuffy ... ilsussidiario.net

(TS) "Questione terzini: per ora la Juventus trova muri per Mingueza e Norton-Cuffy" https://ow.ly/LWN750Y0tJ5 - facebook.com facebook

#NortonCuffy #Juve La posizione del #Genoa x.com