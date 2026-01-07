Mercato Inter bomba di Repubblica | Marotta sfida una big di Serie A per Norton-Cuffy La posizione del Genoa

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'Inter avrebbe avviato trattative per Norton-Cuffy del Genoa, affrontando anche la concorrenza di altre big di Serie A, tra cui la Juventus. La notizia evidenzia l'interesse dei nerazzurri nell'acquisire il giovane talento, mentre il Genoa valuta le possibili offerte. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno necessari per comprendere gli sviluppi di questa operazione di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, importante indiscrezione di Repubblica: i nerazzurri sfidano la Juve per Norton-Cuffy del Genoa. Servono 20 milioni di euro. Sfumato ufficialmente il ritorno di João Cancelo, l’Inter non ha perso tempo e ha già individuato il nuovo obiettivo per la corsia di destra. Secondo quanto rivelato dall’edizione online di Repubblica, i dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese di proprietà del Genoa. Il classe 2004, arrivato in Italia dall’Arsenal, sta attirando l’attenzione delle big grazie a una fisicità prorompente e a una spinta costante sulla fascia, caratteristiche che lo rendono ideale per il sistema di gioco di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, bomba di Repubblica: Marotta sfida una big di Serie A per Norton-Cuffy. La posizione del Genoa Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, il Genoa prende posizione: la risposta del ds Lopez sulle voci di mercato Leggi anche: Mercato Inter: Palestra, Norton Cuffy e Bellanova nel mirino. Ma occhio alle sorprese di Marotta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Repubblica boom: “Esterno destro Inter, ecco il nome che interessa! È sfida alla Juve” - Sfumato il ritorno di Joao Cancelo, l'Inter si muove comunque alla ricerca di un esterno destro: ecco il nome, è sfida alla Juve ... msn.com

