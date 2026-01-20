La rete degli studenti medi rilancia la battaglia sul diritto allo studio

Si è svolta l’assemblea provinciale della rete degli studenti medi, intitolata

Durante i lavori, l'assemblea ha votato il rinnovo e l'ampliamento dell’esecutivo per rafforzare l'azione sul territorio Si è tenuta l'assemblea provinciale della rete degli studenti medi intitolata "Non è una città per studenti”. L'incontro segnato il lancio delle nuove attività del sindacato studentesco per il 2026, ponendo al centro del dibattito le criticità del diritto allo studio nel territorio etneo, ritenuto ancora oggi non adeguatamente garantito. L'assemblea è stata un momento di confronto per tracciare le linee guida future, arricchito dagli interventi di Rosaria Leonardi (Segreteria Confederale CGIL Catania), Flavio Di Franco (Responsabile Organizzazione Koiné Catania) e Simone Bonaventura (Presidente della commissione Diritto allo studio della CPS).🔗 Leggi su Cataniatoday.it

