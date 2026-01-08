Scuola | Rete studenti medi Lazio termosifoni spenti e infiltrazioni da Roma a Bracciano

La Rete degli studenti medi del Lazio segnala, attraverso una comunicazione ufficiale, le criticità riscontrate in molte scuole della regione. Le problematiche principali riguardano termosifoni spenti, infiltrazioni d’acqua e condizioni strutturali precarie, evidenziando una generale carenza di manutenzione e interventi adeguati per garantire ambienti scolastici sicuri e dignitosi.

La Rete degli studenti medi del Lazio, in una comunicazione ufficiale, evidenzia con preoccupazione le gravi problematiche che affliggono numerosi edifici scolastici presenti sul territorio: classi gelide, infiltrazioni d’acqua, strutture in condizioni precarie e una manutenzione del tutto inadeguata. Secondo quanto riportato dalla Rete degli studenti medi del Lazio, al rientro dalle festività natalizie sono pervenute molteplici segnalazioni riguardanti disservizi: presso l’istituto Luca Paciolo di Bracciano, i servizi igienici risultavano inagibili a causa di infiltrazioni d’acqua e i termosifoni erano spenti; al liceo Niccolò Machiavelli di Roma, gli studenti si trovano costretti a seguire le lezioni con le finestre aperte poiché queste sono rotte; al liceo Plinio Seniore di Roma, un pezzo di soffitto è crollato in una delle aule; infine, il liceo Isabella D’Este di Tivoli ha dovuto attivare la didattica a distanza a causa dell’assenza di riscaldamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

