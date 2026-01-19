All’Australian Open, Matteo Arnaldi si è fermato al primo turno, mentre Félix Aliassime si è ritirato, permettendo a Medvedev di avanzare. Sulla scena femminile, Gauff ha conquistato la vittoria indossando i capelli rossi, attirando attenzione. Questi eventi segnano l’inizio della stagione Slam, offrendo uno sguardo sulle sfide e le sorprese di questa importante manifestazione tennistica.

Finisce al primo turno l’esperienza di Matteo Arnaldi all’Australian Open, primo Grand Slam della stagione. Il ligure n.65 del mondo è stato nettamente battuto 6-4 6-2 6-3 da Andrey Rublev (n.15 e testa di serie n.13). Intanto a Melbourne altro ritiro: Felix Auger Aliassime ha abbandonato al primo turno quando l’incontro era sul 3-6, 6-4, 6-4 a favore del portoghese Borges, causa crampi. «Non mi è mai successo di averli così presto in un torneo», ha spiegato poi la testa di serie n.7. La temperatura, durante il suo incontro, era di 30°. Va al secondo turno anche Daniil Medvedev, in un incontro sofferto contro il francese Quentin Halys; 7-5 6-2 7-6 il punteggio finale con diversi passaggi a vuoto del russo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Australian Open: Arnaldi fuori al primo turno, Aliassime si ritira, passa Medvedev. Gauff vince con i capelli rossi, "ce n'è uno così che qui va forte..."

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”

Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno. Il tennista russo ha dichiarato di essere fiducioso, sottolineando che, con il livello di gioco mostrato, sarebbe sorpreso di perdere al primo turno. La sua vittoria recente rappresenta un segnale positivo in vista dei prossimi Major, nonostante una stagione passata difficile.

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026: al primo turno avrebbe affrontato De Minaur

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio. Il tennista italiano, che avrebbe affrontato al primo turno Alex De Minaur, ha deciso di non partecipare all’edizione di quest’anno. La scelta del ritiro è stata comunicata in via ufficiale, segnando la sua assenza nel torneo australiano e rimanendo un aggiornamento importante nel panorama tennistico internazionale.

