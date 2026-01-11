Mercosur? No grazie La Lega difende agricoltori e allevatori

La Lega Piacenza si oppone all’accordo tra UE e Mercosur, evidenziando i rischi per le aziende agricole e le realtà locali. La posizione si concentra sulla tutela degli agricoltori e degli allevatori della zona, sottolineando l’importanza di salvaguardare la filiera agroalimentare piacentina da possibili conseguenze negative derivanti da tale accordo. La posizione è chiara: difendere le specificità e gli interessi del settore agricolo locale.

«La Lega Piacenza esprime forte contrarietà all'accordo UE–Mercosur, che rappresenta un grave rischio per le nostre aziende agricole, le piccole realtà locali e l'intera filiera agroalimentare piacentina». Lo si legge in una nota della sezione piacentina del Carroccio.«L'ingresso massiccio di.

