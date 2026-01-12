Mercosur l’accordo che affosserà definitivamente allevatori e coltivatori

Il Mercosur è un blocco commerciale formato da paesi dell’America del Sud. L’accordo tra Mercosur e Unione europea mira a facilitare gli scambi commerciali, ma ha suscitato preoccupazioni tra allevatori e coltivatori italiani. In questo articolo analizziamo cos’è il Mercosur e quali sono le principali implicazioni di questo accordo per il settore agricolo nazionale.

