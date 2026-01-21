niente sblocco del mercato per il napoli di de laurentiis

Il Consiglio Federale non ha adottato decisioni riguardanti lo sblocco del mercato per il Napoli di De Laurentiis. Durante l’assemblea odierna, non sono emerse novità che possano influenzare la situazione dei trasferimenti del club partenopeo. Questa mancanza di aggiornamenti lascia in attesa i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si continua a monitorare l’evolversi della situazione.

L’assemblea del Consiglio Federale, riunitasi nella giornata odierna, sembra non porti buone notizie al club partenopeo, in merito allo sblocco del mercato chiesto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Il consiglio, secondo quanto raccolto da TMW, ha condiviso la proposta di modifica delle norme federali avanzata dalla Lega, che però non è arrivata all’unanimità: 16 voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre astenute (Inter, Juventus e Roma). E questo è un nodo centrale della questione: per modificare le NOIF in corso di sessione di calciomercato, il consiglio federale ha infatti chiesto alla Lega Calcio Serie A di raccogliere formalmente la rinuncia, da parte delle società contrarie e astenute, a qualsiasi ipotesi di azione futura nei confronti dello stesso consiglio federale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, sblocco mercato in FIGC: Ostacolo Marotta-Chiellini per De LaurentiisOggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge un Consiglio Federale straordinario della FIGC che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato del Napoli.

Sblocco mercato Napoli, secondo Calcio e Finanza, i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziatoNella riunione straordinaria del Consiglio Federale FIGC di oggi, è stato confermato il no alla modifica del mercato richiesta dal Napoli e sostenuta da Aurelio De Laurentiis.

