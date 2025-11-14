Lookman Juve dalla Turchia non hanno dubbi | ha già detto sì al Galatasaray Osimhen decisivo nella scelta del giocatore! Cosa è successo

di Luca Fioretti Lookman Juve, il Galatasaray fa sul serio per l’ex obiettivo bianconero: offerta da 9 milioni netti all’attaccante nigeriano, che sembra convinto. Il  calciomercato  della  Juventus  in entrata rischia di perdere uno dei suoi obiettivi più concreti degli ultimi mesi.  Ademola Lookman, il talentuoso attaccante dell’ Atalanta, è stato a lungo monitorato dagli scout della  Vecchia Signora come potenziale rinforzo per l’attacco. La sua capacità di saltare l’uomo e la sua velocità lo rendevano un profilo ideale. Ora, però, la pista che porta al nigeriano sembra essersi definitivamente raffreddata, se non chiusa, a causa del prepotente inserimento del  Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

