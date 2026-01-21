Nel corpo di me alla Libreria Minerva

La Libreria Minerva di Trieste invita alla presentazione del libro

Martedì 27 ottobre alle ore 18,00 la libreria Minerva in Via S. Nicolò a Trieste, ospiterà la presentazione del libro Nel corpo di me di Aurora Piaggesi. Un racconto che unisce realismo e visione, corpo e metafora, per interrogarsi su cosa significhi davvero "dare la vita" e su quanto siamo disposti a comprendere ciò che sfugge alla logica. Come è possibile che Silvia, la donna con la quale Giada ha condiviso solo poche settimane di passione e che non riesce a dimenticare, si scopra improvvisamente incinta, senza mai essere stata con un uomo in tutta la sua vita? Tutto ha inizio durante un misterioso incidente nautico che vede entrambe coinvolte e, da quel momento, le vite delle due donne tornano loro malgrado a intrecciarsi, portandole a mettere in discussione ciò che le aveva un tempo allontanate.

