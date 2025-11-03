Tanti appuntamenti nel mese di novembre alla libreria La Casa sull' Albero di Arezzo
Arezzo, 3 novembre 2025 – . Dopo aver riposto gli addobbi di Halloween, ci prepariamo ad una delle iniziative più importanti dell'anno #ioleggoperchè, quest'anno alla sua decima edizione, e #ioleggozerotre, progetti pensati per donare libri alle biblioteche scolastiche. Quest'anno l'iniziativa durerà ben 10 giorni e ad Arezzo sarà aperta da una graditissima anteprima con Marianna Balducci. Sarà poi la volta della Giornata della gentilezza, quest'anno guidata dall'illustratrice fresca di Premio Andersen Giulia Pastorino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
