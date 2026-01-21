Neanche il gelo eterno dura per sempre

Il permafrost, che da secoli mantiene il ghiaccio stabile, sta lentamente sciogliendosi. Questa trasformazione ambientale rivela cosa si cela sotto la superficie congelata e quali conseguenze possa avere sul nostro pianeta. Il nuovo numero di The Passenger approfondisce il tema dell'Artico, analizzando i cambiamenti in atto e le implicazioni di questa evoluzione per il clima e l'ecosistema globale.

Due terzi della Russia sono ricoperti da permafrost, un terreno che resta gelato per tutto l'anno e che può raggiungere i 1.500 metri di profondità. Oggi la sua esistenza è data per scontata ma quando, nell'Ottocento, la comunità scientifica iniziò a studiarlo restò sbigottita davanti a quella massa di ghiaccio che esisteva da millenni, poi soprannominata "gelo eterno". Il permafrost, però, si sta lentamente sciogliendo a causa del riscaldamento globale, lasciando emergere parte di quel che tratteneva da millenni: microbi ibernati che si risvegliano, carcasse di mammut e il doppio del carbonio presente nell'atmosfera terrestre che, sprigionandosi, aumenta la temperatura in un circolo vizioso che accelera lo scioglimento del permafrost.

