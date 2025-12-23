Nei suoi celebri Colloqui con Stravinskij il direttore d'orchestra e musicologo Robert Craft a un certo punto chiede al grande compositore cosa sia, secondo lui, la tecnica. La risposta di Stravinskij è pronta e precisa. «La tecnica» risponde «è l'uomo in toto». Ossia l'uomo nella sua interezza, niente escluso. E porta come esempio il suo amico pittore e scenografo Eugene Berman: «Una semplice macchia d'inchiostro fatta su un pezzo di carta dal mio amico Eugene Berman la riconosco istantaneamente come una macchia di Berman». Questa osservazione torna alla mente tante volte durante la lettura dell'ultimo libro di Claudio Magris, Dura un attimo il giorno (Garzanti, pagg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dura un attimo il giorno", la cultura illumina in eterno

Leggi anche: Prevenzione, comunità e cultura queer: il Red Party illumina Daste

Leggi anche: Governo e FAPAV uniti contro la pirateria: linea dura per proteggere sport e cultura

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dura un attimo il giorno, la cultura illumina in eterno; Dal 'Pietro' di Roberto Benigni ai racconti siciliani di Michele Guardì, le novità in libreria.

"Dura un attimo il giorno", la cultura illumina in eterno - Quello che rischia di scomparire Nei suoi celebri Colloqui con Stravinskij il direttore d'orchestra e musicologo Robert Craft a un certo ... ilgiornale.it